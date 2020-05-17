Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında "ankesör"den dava açıldı

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara'da görülen davada yargılandığı sırada örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığının tespit edilmesinin ardından tutuklanan astsubay İlyas Kaytancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı tespit edilen astsubay İlyas Kaytancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kamuya açık ve birbirinden bağımsız market/büfe/kırtasiye/lokanta benzeri çeşitli işletmelerdeki ücret karşılığı kullanılan sabit hat ve ankesörlü hatlarla ilgili yapılan çalışmalara ayrıntılı olarak yer verildi.

Çalışma sonucunda sanık Kaytancı'nın ardışık aranma kaydının bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıkla ilgili yapılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, 23 Eylül 2019 tarihinde tutuklandığı hatırlatıldı.

- "Operasyonel hat" ile örgütün tepe yöneticileriyle irtibat

İddianamede sanığın kullandığı cep telefonu hattının, 6 sabit hattan muhtelif tarihlerde 2'si ardışık olmak kaydıyla toplamda 25 defa arandığı, sanıktan önce ve sonra ardışık şekilde aranan kişilerin FETÖ/PDY terör örgütünden işlem kaydı bulunan asker veya sivil şahıs olduklarının belirlendiği anlatılarak, "Aramaların görev yaptığı yerle uyumlu olduğu, bu nedenle de yapılan aramaların örgütsel talimat ve aramalar kapsamında kaldığı, bu suretle de şüphelinin örgütün mahrem yapılanmasıyla irtibat halinde bulunmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Sanığın FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamı olduğu tespit edilen Eyüp Altun isimli şahısla irtibatının bulunduğu, sanığın mahrem imamla "05316...." numaralı "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hattını kullanarak irtibat sağladığı vurgulanan iddianamede, yine aynı GSM hattı ile örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı bulunan kişilerle iletişim kurulduğu kaydedildi.

Sanığın alınan ilk ifadesinde örgüt yapısından hiç bahsetmediği, kendi isteğiyle alınan ikinci ifadesinde ise üstü örtülü şekilde bir örgüt imamından ve bu imamın kendisine verdiği bir GSM hattı ve telefondan bahsettiği anlatılan iddianamede, sanık tarafından da beyan edildiği üzere örgütsel görüşme yapılmak için kendisine verilen hatla aile ve örgüt imamı dışında kimseyle görüşme yapmadığını belirttiği, fakat yapılan inceleme sonucunda FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı kişilerle görüştüğünün belirlendiği kaydedildi.

Sanığın alınan savunmasında, üzerine atılı suçla ilgili olarak her ne kadar kısmen beyanlarda bulunduğu ancak sanığın bu yöndeki beyanlarının hakkındaki tüm iddiaları karşılar biçimde olmadığı, bu yöndeki savunmaların kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yönelik beyanlar olduğu, bu nedenle de savunmasının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, toplanan deliller kapsamında sanık Kaytancı'nın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olayın geçmişi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık hakkında görülen davanın tutuksuz sanıklarından olan astsubay İlyas Kaytancı "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı tespit edilen İlyas kaytancı gözaltına alınarak, 25 Eylül 2019'da çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Ankara'da görülen dava kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde verilen kararda ise, 24 kişi beraat ederken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına aralarında İlyas Kaytancı'nın da bulunduğu 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.