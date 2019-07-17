17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirdiği toplantının ardından özel açıklamalarda bulundu.
Avrupa kupalarında boy gösterecekleri için heyecanlı olduklarını ifade eden Adil Gevrek, "Tabii ki yarın kura çekimi var. Öncelikle kura çekimi hem Malatyaspor'umuza hem de Türkiye'ye hayırlı olsun. Bunun öncesinde bizim bir eleme maçımız var, 9 gün kaldı. Takımımız Bolu'da hazırlanıyor. İyi bir takımız ve yeni transfer olan oyuncularımız var. Bu bizim ilk Avrupa maçımız, kendi sahamızda oynayacağız. İyi geçeceğine inanıyorum. Turu geçip gruplara kalmak istiyoruz. Önceliğimiz bu maç. En önemli olan şey ise taraftarımızın desteği. Taraftarımızın bu maçta arkamızda olmasını istiyoruz. Taraftarımızın stadımızı doldurduğu bir maçta iyi oynayıp, iyi bir skorla deplasmana gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"SERGEN YALÇIN İLE İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR"
Sergen Yalçın ile iyi bir iletişimleri olduğunu vurgulayan Gevrek, "Sergen Yalçın kendisini kanıtlamış, iyi bir hoca. Şu anda her şey iyi gidiyor, iyi bir iletişim var aramızda. En önemlisi futbolcularla iyi bir iletişimi var. Bizler de sürekli görüşmeler yapıyoruz, ortak paydamız Malatyaspor" dedi.
"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
Başkan Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında da şunları söyledi;
"Belirli bölgelere transferler yapacağız. Duruma göre 2-3 transfer daha yapmamız gerekiyor. O transferleri de bir an önce takıma katmak istiyoruz. Görüşmelerimizin sürdüğü oyuncular var. Orta saha ve forvete takviye düşünüyoruz. Defans hattına da takviye yapabiliriz" şeklinde konuştu.
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