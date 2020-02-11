BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Gevrek'in açıklamaları şöyle:

ERTELENEN TRABZONSPOR MAÇI

"Ertelenen bir maç oldu, bununla alakalı çok şey konuşuldu. Maalesef bu işi sanki anlatamadık, bir sıkıntı oldu. Biz maç oynamak istemedik, illa bu maç oynansın demedik ama bu maalesef farklı algılandı. Sanki biz maç oynamak istiyormuşuz gibi bir taraf olduk. Aslında bu iş öyle değildi. Biz ertelemenin şekline karşı çıktık. Doğru bulmadığımızı da TFF'ye ilettik"

GUILHERME TRANSFERİ

"Saha içinde rakip olabiliriz ama bunu asla sahanın dışına taşımamamız lazım. Trabzonspor'la bizim kardeşliğimiz var. Bunu korumak için çok büyük mücadeleler verdik ama maalesef Guilherme transferiyle bu kardeşliği zedeleyecek duruma getirdiler. Etik olmadığını yüzlerine de söyledim. 40 bin Euro'yu yatırarak oyuncuyu alabiliriz deniliyordu ama tüm Türkiye gördü ki alınamıyormuş. Oyuncuyu 40 bin Euro'ya alamadılar. Transfer yaklaşık 500 bin Euro'ya bitti. Bunu herkesin bilmesinin faydası var. Hatrı sayılı insanlar araya girince, kardeşliğimizi de zedelememek adına müsaade ettik."