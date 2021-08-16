Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yapılan ve gerçekleştirilmesi planlanan transferler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuların transferlerinin geleceğe yatırım yapmak adına gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Gevrek, “Biliyorsunuz, sezon başından bu yana yapmış olduğumuz iç transferler oldu. Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, forvet Teetteh ve orta saha Mallan’ın sözleşmesi bitmişti. Bunlar kiralık olarak gelmişti, bu iki transferimiz yapıldı. Daha sonra Aabid transferi ve daha sonra Haddadi transferi gerçekleştirildi. Baktığınız zaman genç transferler bu sene çok yapıldı. Bu gençler yatırımlıktır, bu gençler Malatyaspor’un geleceğini kurtaracaklar” dedi.
Gerçekleştirilen transferlerin ses getiren isimler olduğunu dile getiren Adil Gevrek, 4 transfer daha yapacaklarını belirterek, “Takımın iskeletine baktığınız zaman iyi bir takımımız var ama eksik bir takımımız olduğunu biliyoruz. Bizde bunun farkındayız. Transferler yapılacak, kamuoyu ve taraftarlarımız merak etmesin. En az 4 transfer daha yapılacak. Yapacağımız transferler nokta transferler olacak. Haber beklediğimiz oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Yapmış olduğumuz transferler ses getiren isimler oldu. Bu isimlerin takıma katkı sağlayacağına, değer katacağına inanıyoruz. Gelecek oyuncularında direkt takıma katkı sağlayacak transferler olması gerekiyor. Zaman olarak geç kalmış olabiliriz ama önemli olan geç kalmak değil, önemli olan doğru transferi yapmak. Takıma katkı sağlayacak isimleri getirmek buraya. Bizim beklentimiz geç kalmamızın sebebi budur. Hem sportif direktörümüz, hem teknik heyetimiz, hem de transfer komitemiz çalışıyor. İstişare içinde birlikte, beraber çalışıyor. Doğru isimler üzerinde hem fikir olduğumuz zaman Yeni Malatyaspor’a transferleri yapacağız. Şuan yakın olduğumuz 2 oyuncumuz var. İnşallah en kısa süre içerisinde onlar biter. İmzalar atılmadan transferler yapılmış olmaz. Ön görüşmelerimiz yaptık, en azından önümüzdeki hafta 1-2 transferi bitiririz. En az 4 transfer daha yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.
"SADIK ÇİFTPINAR'I YENİ MALATYASPOR'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Sadık Çiftpınar ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe’den ayrılması durumunda başarılı futbolcunun Yeni Malatyaspor’a gelmek istediğini aktaran Başkan Gevrek, “Sadık Çiftpınar gündemimizde. Tabii ki Fenerbahçe’den ayrılırsa. Sadık ile bir görüşmemiz oldu. Biliyorsunuz, Sadık daha önce burada bizimle büyük başarılara imza attı. Bizimle şampiyonluk yaşadı, UEFA’ya gittik onunla beraber. Hem bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Malatyaspor’da gerçekten seviliyor. 4-5 kulüpten kendisine teklif var. Bize söylediği, ‘Fenerbahçe’den ayrılırsam ilk geleceğim Malatyaspor olur, Malatyaspor’a gelirim’ dedi. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’den bir ayrılık olursa biz kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirip, tekrar Malatyaspor’da görmek istiyoruz. Diğer transferlerimiz net olmadığı için burada isim vermek iyi olmaz” şeklinde konuştu.
Adil Gevrek, Süper Lig’in ilk haftasında bu akşam Trabzonspor ile oynanacak müsabakada sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini sözlerine ekleyerek, “Bugün Trabzonspor ile oynayacağız. Güçlü bir takım, en hazır olan takımlardan bir tanesi. Ama biz de kendi sahamıza çıkacağız, yeter ki inanalım. Rabbimin izniyle iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Statta birlikte takımımızı destekleyelim. İnşallah bundan sonra birliğimiz daim olur” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!