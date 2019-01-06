06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe’yle anlaştıkları rakam ile ilgili bilgi vermeyen Gevrek, “Yiğithan genç bir oyuncu, bizim de bildiğimiz bir oyuncu. Yiğithan’ı bonservisiyle aldık, Barış Alıcı ise kiralık olarak forma giyecek” şeklinde konuştu.
Gevrek, Fenerbahçe’nin en uygun teklifi verdiğini kaydederek, “İki büyük camia bizim için önemli ama biz de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüştük. Her iki camiayla da ciddi ilişkilerimiz var. Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Teklifi en uygun olan Fenerbahçe’ydi. Sadık ile görüştük. Kime vermek istediğimiz değil, futbolcunun da nereye gitmek istediği önemliydi. Sadık bizim için önemliydi. Gelen teklifle vermek zorundaydık. Yerini dolduracağız. O bölgeye bir transfer yapacağız, bu yerli de olabilir yabancı da, önemli olan fayda sağlanması” ifadelerini kullandı.
"GİDENLERİN YERİ DOLACAK"
Giden oyuncuların yerini dolduracaklarını belirten Gevrek, “Transfer komitesi, hocamız ve sportif direktörümüz ile konuşacağız. İnandığımız en doğru oyuncu kimse o transferi yapacağız. 3 transfer hedefliyorduk. Giden oyuncularımızın yerine gelecekler olacak. Bizim izlediğimiz oyuncuları bazen getirmek kolay olmuyor, biraz da ondan geç kalıyor. Yapacağımız transferler gelsin uyum ve katkı sağlasın, doğru transferler olsun istiyoruz. Gönül istiyor ki hemen yapalım ama en doğru transferi yapmak istiyoruz. İnşallah hem erken hem de doğru transfer yaparız” diye konuştu.
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