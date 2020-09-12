Süper Lig’in 1. haftasında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük’e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahadan 3-0'lık skorla yenilmelerine rağmen takımını iyi bulduğunu söyleyen Başkan Gevrek, “Öncelikle yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Ligimiz başladı. Sakatsız belasız bir lig olur. Pandemi devam ediyor kolay bir lig olmayacak. İnşallah Süper Lig’i hayırlısı ile bitiririz. Sezonun ilk maçını oynadık. Bugün iyi oynadık ama futbolda böyle sonuçlar var. Sezona her zaman iyi başlıyorduk ama bugün öyle olmadı. Sonu inşallah bizim için iyi olur. İlk maçlarda bu mağlubiyetler eksiklerimizi görmek adına önemli. Yapacağımız transferler var. 3-0 yenildik ama takımızı iyi gördüm” dedi.
“BÖYLE BASİT PENALTI VERİLMEZ"
Sezona hakem hataları ile başladıklarını da belirten Gevrek, “Ligin başında aslında konuşmamız lazım ama böyle basit penaltılar vermek de doğru değil. Yenilgiyi hakeme bağlamıyorum ama verilen penaltının asla penaltı olduğunu düşünmüyorum. VAR var diyoruz ama yok. Çok basit bir penaltı. Ligin ilk haftalarında böyle hataların son bulmasını istiyoruz İlk maçta böyle olursa işimiz zor. Hakem hatalarının da az olduğu inşallah bir sezon olur. Bu kadar basit penaltıların verilmemesi lazım. Hakem hatasının ve sakatlıkların az olduğu lig olsun. Bugün yenildik ama maraton uzun. Camiamız rahat olsun, sakatlarımız var yapacağımız transferler var. Daha iyi bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.
(GME-BH-S)
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