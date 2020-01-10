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Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gevrek, ilk yarıda 23 maç oynadıklarını belirterek, "Hem lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası maçı oynadık. UEFA Avrupa Ligi elemeleri için de ligi erken açtık. UEFA Avrupa Ligi’nde hem ülkemizi hem de Malatya’yı en güzel şekilde temsil ettik. 4 maçta 2 galibiyet, bir yenilgi ve bir de beraberlik aldık. Lige de iyi başladık ama ligde son zamanlarda düşüşler oldu. Bunlar da normal. 24 puanla kapattık, daha iyi olabilirdi. Takımın kalitesine bakıldığında daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Kısmetsiz olduğumuz, hakem hatalarının olduğu, kendi hatalarımızın olduğu ve puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Şu an '30 puanda neden olmasaydık' diyoruz. Kampımız sürüyor birkaç sakat oyuncumuz var, takımla çalışıyoruz. İzinli olanlar döndü, iyi bir kamp geçirerek iyi bir mücadele için iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İlk 5 hafta zor görünüyor ama ligde kolay maç yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Sivasspor maçıyla lige başlayacağız. Kupa maçı bizim için çok çok önemli. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
Geçen sene 47 puanla 5. olarak Avrupa'ya gittiklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, bu sene aynı puanla 5. olmanın çok zor olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"İlk 5 sıraya bakıldığında Başakşehir ve Sivasspor’un iyi bir çıkış yaparak lider olduğunu, Alanyaspor’un geldiği ve arkadan da başka takımların gelebileceğini görüyoruz. Kolay değil, zor da değil ama geçen sezonu 47 puanla bitirdiğin yerde bu sezon 47 puanla 5’inci olamayacaksın. 55-57 puanda aşağıya olmaz, kolay değil. 5-6-7’nci sırada ligi bitirmek istiyoruz. Arka tarafta da görünmeyen bir denge var. Bu da bizim için çok önemli. İstediğimiz hedefte gitmemiz, borç hanemize borç yazdırmamız lazım. Hedefimiz sadece sportif değil."
Gevrek, devre arasında transfer yapmanın zorlu olduğunu ifade ederek "Aksayan yerlere transfer ihtiyacı duyuyoruz. Giden oyunculara göre 2, gitmeyen olursa 1 transfer yapabiliriz. Devre arası transferleri zor transferler. Hassas davranıyoruz. Uyum süreci önemli. Maliyetli oyuncular. Şartlar oluşursa transfer yapacağız” ifadelerini kullandı.
Takımda bazı oyuncuların da transfer gündeminde olduğunu söyleyen Yeni Malatyaspor'un başkanı, “Guilherme transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden birisi. Görüşmeler yapılıyor ama resmi bir teklif gelmeden burada bir şey söylemek doğru değil. Guilherme olsun, diğer oyuncularımız olsun teklifler geldiğinde hem takım hem de kulübün menfaatleri doğrultusunda gidişlerine izin verilebilir. Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Anadolu kulübüyüz ve büyük bir takım isterse göndermek zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.
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