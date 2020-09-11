Beraberindeki heyetle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Adil Gevrek, ziyaretteki konuşmasında, takımın kentteki ortak payda ve değer olduğunu ifade etti.
Geçen sezon çok zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Gevrek, şöyle konuştu:
"Bu zorlu süreçte de hep birlikte sıkıntılar yaşadık. Hepimiz üzüldük. Hem Başkanımız, hem bizler, hem de taraftarlarımız üzüldü. Yaşadığımız bu zorlu süreci geride bırakarak ortak paydamız olan Yeni Malatyaspor'umuz ile hep birlikte, beraber başarılı olmamız lazım. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük destekleri oldu. Maddi anlamda çok büyük destekler verdiler. Pandemi döneminde beraber çok istişareler yaptık. Önemli olan ortak değerimiz olan Yeni Malatyaspor'un başarısı, hepimiz geçiciyiz. Bugün buradayız yönetim olarak, yarın yokuz ama Yeni Malatyaspor kalıcı."
Herkesle birlikte Yeni Malatyaspor'u daha güzel yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Gevrek, "Ortak değerimiz Yeni Malatyaspor için bir araya gelmek için her zaman hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan önce nasıl destek verdiyse, bundan sonra da kendisi ile istişare yaptık, Başkanımızın desteği ile birlikte 2020-2021 sezonunda hep beraber iyi bir sonuçla ligi bitirmek istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bir daha yaşamamak için bu tecrübelerden de dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.
Belediye Başkanı Gürkan ise Adil Gevrek'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni Malatyaspor, Malatyamızın ortak değeridir, ortak paydasıdır. Malatyaspor'un başarısı Malatyalı hemşerilerimizi, Malatya'yı sevenleri mutlu eder. Malatyaspor'un başarısından herkes mutluluk duyuyor ve başarısızlığından da herkes üzüntü duyuyor. Dolayısıyla geçtiğimiz sezon çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Özellikle ikinci yarıda karşılaştığımız bir takım hatalar Malatyaspor'a bayağı sıkıntılar yaşattı. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'un kendisine yakışan ve yaraşır bir performans göstererek, geçmişte olduğu gibi Avrupa kupalarına gidecek bir sırada ligi bitirmesini temenni ediyoruz."
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