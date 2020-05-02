Henri Camara

Senegal-İsveç

2002 Dünya Kupası son 16 turu

Senegal'e tarihinin en büyük başarısını kazandıran bir golden bahseceğiz şimdi de... 2002 Dünya Kupası'nın flaş takımı Senegal gruptan çıktıktan sonra İsveç ile eşleşmiş ve müsabaka kıran kırana bir mücadeleye sahne olmuştu. 104. dakikada ise sahneye Camara çıkmış ve Senegal'i çeyrek finalde ülkemizin rakibi yapmıştı.