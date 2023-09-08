Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Philippe Coutinho'nun yeni adresi Katar oldu!
Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho, Katar ekibi Al Duhail'e kiralandı
Giriş: 08.09.2023 - 19:44 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:44
Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yeni adresi belli oldu.
Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada: Philippe Coutinho'nun sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Duhail'e kiralandığı açıklandı. Yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
Geçtiğimiz sezon 22 maçta Aston Villa formasıyla sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.