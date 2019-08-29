29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yemen'in geçici başkenti Aden, bir gün aradan sonra yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçti.
Yemen hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE'nin havadan destek verdiği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden ile Ebyen'in merkez kenti Zencibar'da kontrolü ele geçirdi.
Şebve ve Ebyen illerinin kontrolünü dün ele geçiren Yemen hükümet güçleri, bu sabah Aden'e takviye güç göndermeye çalıştı ancak BAE'nin hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle söz konusu güçler, kente ulaşamadı.
Yerel medyada da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ikamet eden Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin gelişmeler üzerine Aden'e geldiği yönündeki haberlere yer verildi.
Zubeydi ve beraberindekilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nda çekilmiş görüntüleri medyada yer aldı.
YEMEN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN BAE SALDIRISINA TEPKİ
Öte yandan Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin ülkenin güneyindeki Aden ile Ebyen arasındaki bölgelere düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı.
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırılar nedeniyle aralarında sivillerin de yer aldığı çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Suudi Arabistan'a söz konusu saldırı karşısında harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, BAE'ye de devletin egemenliği dışındaki askeri güçleri desteklememe çağrısı yapıldı.
BAE HÜKÜMET GÜÇLERİNE HAVADAN SALDIRMIŞTI
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, saldırılar sonucu Aden'de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığı bildirmişti.
GÜNEYDEKİ GELİŞMELER
Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.
Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!