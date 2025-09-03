Ademola Lookman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ademola Lookman, Atalanta'nın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi
Giriş: 03.09.2025 - 00:04 Güncelleme: 03.09.2025 - 00:04
Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ademola Lookman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.
İtalyan kulübü, 2025-2026 sezonu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Nijeryalı yıldıza da yer verdi. Böylece, futbolcunun transferi gündemden düşmüş oldu.
