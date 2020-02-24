Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ta yüksek ateşle seyreden bademcik enfeksiyonu geçiren Adem Ljajic, hastalığını atlattı. Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirilen antrenmanına katılırken takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar geçen günlerde bir açıklama yapmış ve "Adem Ljajic'e yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 'yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu' tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Sosyal medyada, Ljajic'in koronavirüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

CANER ERKİN'İN MR'I ÇEKİLECEK

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Caner Erkin'in ise sakatlığının bulunduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Hafta sonu oynanan mücadelede forma giyen ve gol de atan Boateng de Trabzonspor karşısında sakatlık yaşamıştı. Yapılan tetkiklerin ardından tecrübeli futbolcunun önemli bir sakatlığının bulunmadığı öğrenilirken takıma daha sonra katılması bekleniyor.