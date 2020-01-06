Beşiktaş'ta bu sezon ilk yarıda gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde yer alan Adem Ljajic'e iki talip çıktı. İtalyan basınından TuttoSport'ta yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Hallas Verona ve Udinese, Sırp yıldızı transfer etmek için kapıyı çaldı.

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan vergiler dahil 3.4 milyon Euro kazanmasının transferin önündeki en büyük engel olduğunun altı çizilirken Ljajic'in indirime yanaşması halinde siyah-beyazlı takıma resmi teklifin iletileceği kaydedildi.

İtalyanlar, Beşiktaş'ın ilk görüşmelerde fiyat olarak Ljajic'i Torino'dan sezon başında aldığı bedel olan 6.5 milyon Euro'nun altına kesinlikle satmayacağını ilettiğini de belirtti.

Bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 de asist yapan Sırp futbolcu, İtalya'da daha önce Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giymişti.