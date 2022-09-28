Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp futbolcuyla önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kırmızı-siyahlılar, 2021-2022 sezonun bitiminde Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Ljajic için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.