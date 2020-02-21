Süper Lig'in 23. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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