Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya, dönemin eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Y. ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan S. ve uçak bakım subayı üsteğmen Resul S. ise duruşmaya katılmadı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş’ın dosyası da Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek, mevcut dosyayla birleştirilmişti.

Tutuklu sanık Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen üsteğmen Aykut U., askerlerin Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) kapsamında içtima alanında toplandığını ifade ederek, “Muhammed Delibaş’ın ‘belediyeye gideceğiz’ dediğini duymadım. Valilik, belediye ya da üniversite gideceğiz diye bir emir duymadım” beyanında bulundu.

Tanık Tarık Ö. ise 15 Temmuz gecesi Muhammed Delibaş’a ne olduğunu sorduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Muhammed Delibaş’a ‘Darbe girişimi, başbakan ve cumhurbaşkanını izledim. FETÖ’nün işi’ dedim. Heyecanlanmıştı, telaşlı bir şekilde gidip geliyordu. Israrla kendisine ‘KOKTOD emrini kim verdi? diye sordum, iki defa gitti geldi ‘Alay tabur komutanı’ dedi. ‘O zaman onlar gelsin emir versin’ dedim. Üç defa ‘belediyeye gideceğiz’ dedi. Bir yerden bir şey bekliyorlardı ama askerlerin üzerinde mermi yoktu. Muhammed Delibaş ve yanındakiler çıkmaya hazırlardı, kendilerini kaybetmiş vaziyettelerdi.”

Tanık olarak dinlenen askeri personel Murat K. da, “Muhammed Delibaş, ‘dışarı çıkacağız, belediyeyi korumaya gideceğiz’ dedi. Tarık başçavuş ‘siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?’ dedi. Muhammed Delibaş, telaşa kapılmış gibi ‘niye sordun?’ dedi. Tarık başçavuş, ‘siz dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz, beni hiçbir kuvvet dışarı çıkaramaz’ dedi. Bunun üzerine bizde birkaç kişi ‘çıkmayacağız’ dedik. Muhammed Delibaş, ‘tamam arkadaşlar, sizi dışarı çıkarmayacağız, isim listesinde isimleriniz yok’ dedi” beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Muhammed Delibaş, tanık beyanı sonrası, “Suçsuzluğum ortadadır. Hiçbir şey yapmadım. Darbe teşebbüsüne yönelik emir vermedim” ifadesinde bulundu.

İddia makamı, Muhammet Delibaş’ın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların dinlenmesi ve dosyadaki tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemiş ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Y. ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan S. ile beraat eden Sedat K. ve Resul S. yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’nin eski emir subayı Sedat K., etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.