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        Adem elması sadece erkeklerde mi olur ve ne işe yarar?

        Halk arasında "Adem elması" olarak bilinen fiziksel özelliğin bilimsel adı "larinks tümseğidir. Erkeklerde ergenlik döneminden sonra belirginleşen Adem elmasının ne işe yaradığı pek bilinmez. Ancak Adem elması ne kadar küçük bir özellik gibi gözükse de işlevi önemlidir.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:13
        • 1

          KADINLARDA DA VARDIR ANCAK BELİRGİN DEĞİLDİR

          Adem elması, triod kıkırdağının çıktınsıdır, ergenlik döneminde larinksin büyümesi ile fark edilir hale gelir. Sadece erkeklerde değill kadınlarda da bulunan bir fiziksel özelliktir. 

        • 2

          SES TELLERİNİN OLUŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

          Kadınlarda daha ufak yapıda buluduğu için dışarıdan erkeklerde olduğu kadar belli olmaz. Adem elması yani larinkis kemiği ses tellerini sarar, böylece ergenlik döneminde erkeklerin sesleri giderek kalınlaşır.

        • 3

          ERGENLİKTEN SONRA ERKEKLERİN SESLERİNİN KALINLAŞMASINI SAĞLAR

          Kız çocuklarında da oluşan büyüme daha azdır. Kadınlarda belirgin olarak Adem elması oluşmaz oluşmasının birçok sebebi olabilir, hormonal dengesizlikler vb. durumlar belirginleşmesine neden olabilir.

          Adem elması erkeklerin boyun çevresinde evrimsel ve fizyolojik olarak daha belirgin gözükür. Ses tonlarının daha derin ve kalın çıkmasını sağlar.

        • 4

          ADEM ELMASI SÖZÜ NEREDEN GELİR?

          Adem elması sözünün nereden geldiği ile ilgili 2 adet dilbilim hipotezi bulunur. Bunlardan ilki, İbrahimi dinlerde "ilk insan" olarak bilinen Hz. Adem'in ve eşi Havva'nın yedikleri elmadan sonra elmanın boğazlarına takılması sonucu Adem elması oluştuğu bilinir. 

           

        • 5

          ASLINDA BİR KELİME HATASI

          İkinci teoriye göre ise dilbilimci Alexander Gode tarafından ileri sürülür. Gode, bu ismin basit bir çeviri hatası olduğunu söyler. Adem elması kalıbı, Latincede "pomum Adami" demektir. Bu kalıp Latinceye, İbranicedeki "tappuach ha adam" kalıbından geçer. 

          "İnsan çıkıntısı" anlamına gelen bu kelimenin oluşumun da kafa karışıklığı İbranicede "adam" sözücügünün "insan " anlamına denk gelmesinden kaynaklanır. Yani İbranicede "çıkıntı" anlamına gelen sözcük, aynı zamanda "elma" anlamına da gelir. Dolayısıyla "insanın çıkıntısı" anlamındaki İbranice kalıp Latinceye "Adem elması" olarak geçer.

           

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