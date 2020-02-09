Adem Büyük gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.