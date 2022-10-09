Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'tan Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda üç madalya! - Spor haberleri

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Paralel bar aletinde ise Ferhat Arıcan jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.