Adele, sabahları yeşil sebze suyu içer ve ardından spor yapardı. Genelde sabah üçe ya da akşam dörde kadar bir şey yemezdi, yani aralıklarla çok fazla oruç tutardı.

Yemekleri karabuğday eriştesi ile yüksek ısıda hızlı pişen karides, lahana ile tavuk ve kakao tozu, hurma, zerdeçal ve cevizle yapılan çikolata dilimi gibi şeyler olurdu.