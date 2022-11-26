UZUN SÜRE SATAMAMIŞTI
Öte yandan 'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, 90'lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.
75 yaşındaki Stallone, bu durumun üzerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti. Ailesiyle Florida'ya taşınan ünlü aktör, ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.
Yine alıcı bulamayan Stallone malikanesini, 58 milyon dolara İngiliz şarkıcı Adele'e satmak durumunda kalmıştı.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Splash News, Instagram