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Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor

Kısa bir süre önce Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın alan Adele, evi baştan aşağı yeniliyor. Mobilyalardan, iç mimarisine kadar evin restorasyon işlemlerini başlatan ünlü şarkıcının, 'Rocky' ve 'Rambo' karakterlerine ait eşyaları evde istemediği ileri sürüldü

Giriş: 26.11.2022 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adele, dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın almıştı. Tam adı Adele Laurie Blue Adkins olan İngiliz şarkıcının, Stallone'un evi için 58 milyon dolar (Yaklaşık 900 milyon TL) ödediği belirtilmişti.

  • MALİKANEYİ YENİLİYOR

    Adele, yeni malikanesini tamamen yenileme kararı aldı. Tüm mobilyaları değiştiren şarkıcı, evin içini tamamen kendi zevkine göre dekore ettiriyor.

  • "O EŞYALARI İSTEMİYORUM"

    Evin yenilenmesi için servet harcayan Adele'in, Stallone için yapılmış bazı özel büstler ve sanat eserlerini de malikaneden çıkardığı öğrenildi. Adele'in, Stallone'un canlandırdığı 'Rocky' ve 'Rambo' karakterlerine ait eşyaları evde istemediği ileri sürüldü.

  • 8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

    Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan malikanenin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

    1994 yılında inşa edilen ev, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.

  • Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor.

    Evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.

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