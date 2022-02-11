Sütyenine kadar soyundu!

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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, geçtiğimiz gün 2022 BRIT Ödülleri gecesinde boy göstermişti. Birden fazla kategoride ödül alan İngiliz şarkıcı, daha sonra Londra'da gittiği bir gece kulübünde sergilediği hareketlerle dikkat çekti.

DİREK DANSI YAPTI

Üzerindeki 3 bin euro değerinde olan takımı çıkartıp, bir tek sütyeniyle kalan Adele, striptiz kulübünde direk dansı yaptı. Şarkıcının bu ilginç gösterisi sırasında çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

TURNEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan beş yıl aranın ardından ilk canlı sahne performansı için geri sayıma başlayan İngiliz şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Las Vegas turnesini etkinliğe 24 saat kala iptal etmek zorunda kalmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adele, ekibinin yarısının koronavirüse yakalandığını ifade etmişti. Çektiği videoda hayranlarından özür dileyen 33 yaşındaki şarkıcı, o esnada gözyaşlarını tutamamıştı.

"30 SAATTİR UYUMADIM"

Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Üzgünüm, çok utanıyorum ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı koronavirüse yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı.

Eğer plan uygulanabilseydi Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace Colosseum'da 21 Ocak'tan başlayarak 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti.

Adele, bilet fiyatları 85 dolarla 685 dolar arasında değişen konserlerde gece başına 500 bin dolar alacaktı.