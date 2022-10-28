Adele: İngiliz Edebiyatı eğitimi almak istiyorum

Grammy Ödüllü İngiliz şarkıcı Adele, Mart 2023’e kadar sürecek Las Vegas gösterilerinin ardından İngiliz Edebiyatı eğitimi almak istediğini söyledi.
Los Angeles’ta hayranlarıyla buluşan şarkıcı, “Şarkı söylemeseydim, bence İngiliz Edebiyatı öğretmeni olurdum” dedi.
34 yaşındaki şarkıcı, 18 Kasım’da Las Vegas’taki Caesars Palace Hotel’de sahne almaya başlayacak. Ünlü şarkıcının hafta sonları olacak gösterileri Mart 2023’e kadar sürecek.
Söz konusu etkinlik Ocak ayında, ilk konserden 24 saat önce iptal edilmişti.
İngiliz diline karşı duyduğu tutkuyu şarkılarına da yansıttığını belirten Adele, “Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle birlikte internet üzerinden alacağım” dedi.
Adele, bu eğitimin 2025 yılı planı olduğunu belirtti.
İngiliz şarkıcı, yayımladığı son albümü 30’un Kasım 2021’de Londra’da verdiği ilk konserinde, kendisine yapılan bir sürprizin neticesi olarak İngilizce öğretmeniyle sahnede bir araya gelmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.
Sürpriz öncesinde Adele, kendisini gençken en çok etkileyen insanın İngilizce öğretmeni McDonald olduğunu söylemişti:
“Sekiz yaşında okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. McDonald, çok havalı ve ilgi çekiciydi. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum.”
Adele, şöhretini yakalamadan önce Brit Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu'ndan mezun oldu.
Şarkıcı, bu hafta “30” albümünde yer alan “I Drink Wine” isimli şarkıya çekilen yeni klibini yayımladı.
https://www.youtube.com/watch?v=jDvYDzFOK9A&feature=emb_title
Şöhret olduktan sonra eğitimlerine devam eden bazı yıldızlar:
- Oyuncu ve aktivist Emma Watson
- Oyuncu Natalie Portman
- TV yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian
- Yönetmen Steven Spielberg
- Talk show sunucusu ve yazar Oprah Winfrey
- Rapçi Megan Thee Stallion
- Oyuncu ve model Brooke Shields
- Indie grubu Weezer'dan Rivers Cuomo
- Oyuncu Dakota Fanning
- Oyuncu ve yönetmen Eva Longoria
- Moda tasarımcıları ve eski aktrisler Mary-Kate & Ashley Olsen
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