Ünlü ismin basın temsilcileri Benny Tarantini ve Carl Fysh, yaptıkları açıklamada, “Adele ve eşi resmen boşanıyor. Oğullarını ise sevgiyle büyütmeye devam edecekler. Tek istekleri gizliliklerine saygı duyulması. Bu konuda daha fazla yorum yapılmayacak” ifadelerini kullandı.