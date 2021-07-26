Dünyaca ünlü yıldız Adele ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen basketbol menajeri Rich Paul, haklarında çıkan ilişki yaşadıkları yönündeki iddialar karşısında sessiz kalmışlardı. Ancak çift, geçtiğimiz akşam New York'taki bir restoranda baş başa yemek yedi.