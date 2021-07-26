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Adele ile Rich Paul aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Adele ile Rich Paul aşk yaşıyor

Dört ay önce Simon Konecki'den boşanan İngiliz şarkıcı Adele, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz akşam Amerikalı basketbol menajeri Rich Paul ile New York'taki bir restoranda yemek yiyen ünlü yıldız, basına Paul ile samimi görüntüler vererek, adeta ilişkisini ilan etti

26.07.2021 - 13:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü yıldız Adele ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen basketbol menajeri Rich Paul, haklarında çıkan ilişki yaşadıkları yönündeki iddialar karşısında sessiz kalmışlardı. Ancak çift, geçtiğimiz akşam New York'taki bir restoranda baş başa yemek yedi.

  • Mekan çıkışında gazetecilere samimi görüntüler veren ikili, böylelikle ilişkilerini doğrulamış oldu. Adele ile Rich Paul'un birbirlerine sarılma anı da objektiflere böyle yansıdı.

  • ADELE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

    Rich Paul, aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi ünlü isimlerin yer aldığı basketbol yıldızlarının temsilciliğini üstleniyor. Paul, 2020 yılına Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9. sıradan girmişti.

  • MART AYINDA BOŞANDI

    2016'da dünyaevine giren Adele ve Simon Konecki, 2019 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. İkilinin boşanma davası geçtiğimiz mart ayında sonuçlanmıştı.

    İkili, 8 yaşındaki oğlu Angelo'nun ortak velayetini almıştı.

  • DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

    Öte yandan son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, Konecki ile ayrılmaya karar verdikten sonra hızla kilo kaybetmişti.

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