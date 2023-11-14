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        Haberler Dünyadan Adele, güzellik sırrını açıkladı - Magazin haberleri

        Adele, güzellik sırrını açıkladı

        Haziran 2024'e kadar sürecek Las Vegas konserlerinin 34'üncü haftasında olan Adele, sahnedeyken makyajının bozulmaması için uyguladığı güzellik sırrı hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:01
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          Grammy ödüllü şarkıcı Adele, Haziran 2024'e kadar sürecek olan konser maratonuna devam ediyor. 35 yaşındaki şarkıcı, bu süreçte sahnedeyken makyajının bozulmaması için uyguladığı güzellik sırrını açıkladı.

        • 2

          Grammy ödüllü şarkıcı Adele'in, Las Vegas'taki konserlerinde saçları için kabarık, kıvırcık bir fön ya da sofistike bir topuz tercih ediyor.

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          Adele makyajı içinse koyu dumanlı göz farı ve kalın siyah likit eyeliner kullanıyor. Yüzünde bronzlaştırıcı ve allık kullanarak kontürlü bir görünüm tercih eden şarkıcı, nude tonlarda rujlar kullanıyor.

        • 4

          SAÇ VE MAKYAJININ BOZULMAMASININ SIRRINI AÇIKLADI

          The Telegraph'ın haberine göre; Adele, saçı ve makyajının bozulmadan kalmasını sağlamak için sahneye yerleştirilmiş iki vantilatörü olduğunu açıkladı.

        • 5

          "VANTİLATÖR ÇOK HOŞ BİR JESTTİ"

          Adele, "Bazen saçlarımın, yüzüme bir saç kurutucu tutuluyormuş gibi durduğunu görürsünüz ve bu çok zarif olur ve işime yarar. Yürekten şarkı söylemeyi seviyorum ve terlediğim için yüzüm ıslak görünüyor" dedi. Şarkıcı, sahneye vantilatörlerin koyulmasıyla ilgili; "Yani, bu çok hoş, küçük bir jestti. Benim için sahneme küçük bir vantilatör yerleştirdiler. Bu yüzden artık konseri bitirdiğimde terden bir bıyığım olmuyor" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "KORSE YÜZÜNDEN ÇOK TERLİYORUM" DEMİŞTİ

          'Weekends with Adele' adlı konser serisi haftalardır süren Adele, birkaç ay önce de sahneye çıkarken korse giydiğini açıklamış ve çok terlediği için kasık mantarı olduğunu itiraf etmişti.

        • 7

          Adele, "Ben ve ekibim bunun hakkında konuşuyorduk. Açıkçası şovlarımda fit görünmek için korse kullanıyorum. Ama çok terliyorum ve bu ter hiçbir yere gitmiyor. Yani temelde sadece kendi terimin içinde oturuyorum, bu yüzden doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu" ifadelerini kullanmıştı.

          Kasık mantarı; sporcular arasında yaygın olarak görülen mantar enfeksiyonu, vücudun kasık ve iç uyluk gibi sıcak, nemli bölgelerinde kaşıntılı döküntülere neden olan bir enfeksiyon türü.

          Fotoğraflar: Avalon Mega

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