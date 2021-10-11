"BU ALBÜMLE ONA AÇIKLAMAK İSTEDİM"

Vogue Dergisi'ne konuşan Adele, "Bu albümle ona, yirmili ya da otuzlu yaşlarına geldiğinde, kim olduğumu ve neden kendi mutluluğum uğruna onun tüm hayatını gönüllü olarak ters yüz ettiğimi açıklamak istedim." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, "Bu durum onu gerçekten bazen çok mutsuz etti ve bu benim için iyileşip, iyileşemeyeceğini bilmediğim derin bir yara..." diye konuştu.

Ayrıca Adele albümünün ismini '30' olarak belirlenmişti. Bu, ünlü şarkıcının uzun süreli ilişkisi Simon Konecki ile evlendiği ve sonra da boşandığı yaş...