Adele, 3'üncü kez sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya

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Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üçüncü kez sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya... Adele, yakın zamandaki tüm konserlerini iptal etti.

ABD’nin Las Vegas kentinde konserler veren Adele'in sahne sonrasında göğsünde oluşan rahatsızlık nedeniyle ses istirahati yapmak zorunda kalacağı öğrenildi.

AMELİYAT OLDU Adele'in sesiyle ilgili ilk sorunlar, ilk kez 2011'de henüz 23 yaşındayken başladı. Fransız radyosunda canlı şarkı söylerken ses telleri kanayan şarkıcı, o dönem hasarı onarmak için yüksek riskli bir tıbbi müdahale olan ses teli mikrocerrahisi geçirdi.

İLK KEZ 2012'DE KARŞI KARŞIYA KALDI Ameliyattan üç ay sonra 2012'de Grammy Töreni'nde yılın albümü ve şarkısı dahil 6 ödül alan ünlü şarkıcı, ödül törenindeki konuşmasında, doktoruna da teşekkür etmişti. REKLAM

UZUN SÜRE KONUŞAMADI Adele, 2017'de de sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, o dönem de konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Adele, ayrıca o dönem uzun süre konuşamamıştı.