Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ile anılan Emmanuel Adebayor ile Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz hakkındaki iddiaları yanıtladı. Gümüşdağ, "Adebayor, bizim için çok önemli bir futbolcu. Bizimle 1.5 yıl daha kontratı var. Zaman zaman hakkında haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Başakşehir Başkanı, Serdar Aziz için ise net konuşup "Serdar Aziz gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.