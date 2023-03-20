Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Kayserispor’da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü. Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkü ederin. Her şey için çok minnettar hissediyorum” sözlerine yer verdi.