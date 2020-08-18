Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları 18 Ağustos Salı günü açıklandı. Merakla beklenen sınav sonuçlarına MEBSİS üzerinden ulaşılabiiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde asil öğretmenliğe geçmek için uygulanan sınav olan Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlarına buradan da ulaşabilirsiniz.

MEB'DEN ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUCU AÇIKLAMASI

26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.

MEB ADAYLIK KALDIRMA SINAV SONUÇLARI

ADAYLIK KALDIRMA SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

2. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

3. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

5. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

6. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanma