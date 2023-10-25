REKLAM advertisement1

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay öncesi düzenlenen “CHP Parti Meclisi Toplantısı”, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda “38. Olağan kurultay” süreci ele alındı.

"SAKİN VE HUZURLU BİR KURULTAY OLSUN"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu “sakin ve huzurlu bir kurultay” istediğini söyledi.

"YEREL SEÇİMLER İÇİN ODAKLANMALIYIZ"

Kendisine yönelik zaman zaman taşkın sözler olduğunu ancak bunlara tahammül ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun "Kurultaydan sonra hep beraber yerel seçimler için odaklanmalıyız. Adaylarımızın arkasında tek yumruk duracağız İstanbul’u da Ankara’yı da kazanacağız.” dediği belirtildi.