16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaşırken, sağlık sigortası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararı en çok konuşulan iki konu oldu.
Amerikan CNN kanalında canlı yayınlanan ve Ohio kentinde gerçekleştirilen tartışmaya 12 Demokrat aday adayı katıldı.
Yarışta ismi öne çıkan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yanı sıra diğer 9 aday adayı da birçok konuda görüşlerini paylaştı.
SAĞLIK SİGORTASI
Yaklaşık 3 saat süren tartışmada ağırlıklı olarak sağlık sigortası ve reformu konusundaki vaatler öne çıktı.
Son dönemde atak yapan Warren "herkes için sağlık sigortası" fikrini savunurken, rakipleri Warren'ın bu planı hayata geçirebilmek için gerekli bütçeyi temin etmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşti.
Zenginler için "servet vergisi" getirmeyi öngören Warren ise sağlık sigortası planının orta gelirli kesimleri etkilemeden hayata geçirebileceğini savundu.
Biden, önceki Başkan Barack Obama döneminde uygulanan Obamacare'in bazı tadilatlarla yeniden hayata geçirilebileceğini ifade ederken, diğer adaylar bu planın çok eksiği olduğunu dile getirdi.
Aday adayları, kendi sağlık sigortası planlarının orta gelirli vatandaşlara minimum vergi yükü ile uygulanabileceği konusunda izleyicileri ikna etmeye çalıştı.
HEPSİ TEPKİLİ
Tartışmanın dış politika ile ilgili bölümünde ise tüm Demokratlar net bir dille Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını eleştirdi.
CNN moderatörünün Türkiye ile ilgili bir sorusuna yanıt veren Biden, 'asıl sorunun Türkiye olduğunu' iddia etti.
Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Obama'nın yardımcılığını yapan Biden'ın, Türkiye'nin YPG/PKK'yı temizleme operasyonuna tepki göstermesi dikkati çekti.
Daha önce Beşar Esad rejimini öven açıklamalarıyla gündeme gelen bir diğer aday adayı Hawaii vekili Tulsi Gabbard ise "Trump'ın elinde Suriye'deki Kürtlerin kanı var" sözleriyle Trump'a yüklendi.
Warren da "Orta Doğu'dan kesinlikle çıkmalıyız ancak bunu daha akıllıca bir şekilde yapmalıyız" sözleriyle Trump'ın kararının bir bölümüne katıldığını fakat yöntemin yanlış olduğunu belirtti.
Sanders ise Türkiye'nin artık ABD'nin müttefiki olmadığını savunarak, Trump'ın "Kürtleri yüz üstü bıraktığı" görüşünü dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!