Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. İsmail ve Yunus Emre mücadelesi, ada konseyi ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Mart 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...