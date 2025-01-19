Survivor'da gözler hem ödül oyununa hem de eleme düellosuna çevrildi. Ödül oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İkinci etapta ise eleme düellosunu kaybeden bir kişi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazar Survivor kim elendi, kim gitti? İşte detaylar...