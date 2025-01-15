Survivor'da çifte heyecan yaşandı. Öncelikle Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için parkura çıktı. Eleme düellosunda ise Merve ve Göksu kıyasıya bir mücadele içine girdi. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan iki yarışmacıdan biri, adaya veda eden isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...