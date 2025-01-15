Veda etti! Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor kim elendi?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Survivor yeni bölümünde ödül oyununun ardından eleme düellosunda Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda bir yarışmacı elenerek Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor kim elendi?" İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da çifte heyecan yaşandı. Öncelikle Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için parkura çıktı. Eleme düellosunda ise Merve ve Göksu kıyasıya bir mücadele içine girdi. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan iki yarışmacıdan biri, adaya veda eden isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.
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SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.