18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Karşılaşmaya Göksenin Köksal, Webster ve Auguste'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray, 2. dakikada 7-0 öne geçti. Etou, Alp Karahan, Herndon ve Wilbekin ile basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 5. dakikada üstünlüğü yakaladı: 10-7. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15-14 önde kapattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Galatasaray, 13. dakikayı Can Korkmaz'ın elinden bulduğu sayıyla 23-20 üstün geçti. Wilbekin, Burak Eşlik, Alp Karahan ve İzzet Türkyılmaz'ın sayılarına, Harrison, Can Korkmaz, Hayes ve Auguste ile cevap veren Galatasaray, Göksenin Köksal'ın devrenin bitime 7 saniye kala attığı basketle soyunma odasına 34-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe Auguste, Harrison ve Webster'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 44-32. Üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Ayberk Olmaz'ın basketiyle son çeyreğe 21 sayı farkla (40-61) üstün girdi.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 37. dakikada farkı 31 sayıya (52-83) çıkardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, parkeden 89-56 galip ayrıldı.
Salon: Sakarya
Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 2, Wilbekin 11, Herndon 10, Burak Eşlik 11, Alp Karahan 9, Şafak Edge 2, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen, İzzet Türkyılmaz 7, Mustafa Kırcalı 4
Galatasaray: Webster 11, Harrison 6, Hayes 5, Auguste 21, Göksenin Köksal 4, Can Korkmaz 8, Ege Arar 8, Erol Can Çinko 9, Ayberk Olmaz 12, Klobucar 5
1. Periyot: 15-14
Devre: 30-34
3. Periyot: 40-61
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