"Adanış Kutsal Kavga" vizyon için gün sayıyor - İSTANBUL

AA

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ve Serdar Deniz, senaryosunda Baki İlhan imzası bulunan filmin başrollerinde izleyici karşısına çıkacak.Filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlenirken, "hankando" tekniğini merkeze alan aksiyon ve dövüş sahneleri dikkati çekiyor.Çekimleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan film, İstanbul’un fethi sırasında yarısı "Adanmışlar"da yarısı "Julius Ailesi"nde kalan kutsal bir haritanın peşinde geçen macerayı konu ediniyor.Ersin Gök'ün görüntü yönetmenliğinde tamamlanan filmde ayrıca Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş ve Suat Köroğlu rol alıyor.3 ay boyunca farklı dövüş teknikleri ve silah kullanma eğitimleri aldı.Oyuncular ayrıca dünya dövüş sanatları literatürüne yapımcı Şenel İlhan tarafından kazandırılan Hankonda tekniği konusunda da eğitimler aldı.