"Adanış Kutsal Kavga" vizyon için gün sayıyor



Yapımını Feyz Film Prodüksiyon adına Şenel İlhan’ın üstlendiği "Adanış Kutsal Kavga" filmi 20 Mart'ta gösterime girecek.

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ve Serdar Deniz'in başrollerinde izleyici karşısına çıkacağı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlenirken, senaryosunda Baki İlhan'ın imzası yer alıyor.

Filmde "hankando" tekniğini merkeze alan aksiyon ve dövüş sahneleri dikkati çekiyor.

Çekimleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan film, İstanbul’un fethi sırasında yarısı "Adanmışlar"da, yarısı "Julius Ailesi"nde kalan kutsal bir haritanın peşinde geçen macerayı konu ediniyor.

Ersin Gök'ün görüntü yönetmenliğinde tamamlanan filmde ayrıca Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş ve Suat Köroğlu rol alıyor.