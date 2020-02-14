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20 Mart’ta vizyona girecek olan ve başrollerinde İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ile Serdar Deniz’in yer aldığı 'Adanış Kutsal Kavga' isimli filmin yayınlanan ikinci teaseri 3 günde 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Filmin yayınlanan ilk teaseri da bir hafta içinde 1,5 milyon kişiye ulaştı.

FİLMİN KONUSU NE?

Emir Khalilzadeh’in çektiği film, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi'nden sonra ele geçirdiği ve tabut-u Sekine’nin gömülü olduğu yeri gösteren haritayı korumakla görevlendirilmiş Adanmışlarla, bu haritayı ele geçirmeye çalışan Tapınak kardeşliği üyeleri arasında geçen mücadeleyi konu ediniyor.

Filmin Yapımcısı Şenel İlhan, fragmanı 15 Şubat’ta izleyicilerle buluşturacaklarını duyurdu.