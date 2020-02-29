29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turuncu-beyazlı ekipte ne zaman hangi görev verilse " Adanaspor'un neferi" olarak yerine getiren Eyüp Arın'ın son teknik direktörlük deneyimi takımın başarısız sonuçlarının ardından sona erdi.
Akdeniz ekibinin başına 20. hafta mücadelesi öncesinde getirilen Arın, Osmanlıspor'u 3-1 yenerek başladığı 19. görevinde, sonraki haftalarda başarısız sonuçlar aldı.
Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a 3-1 ve Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la da golsüz berabere kalan Adanaspor, 4 haftada galibiyet alamadı.
Ligde 5 maçlık görev süresinde Arın, bir galibiyet ve bir beraberlik aldığı takımını "ateş hattından" kurtaramadı.
Adanaspor, başarısız sonuçların ardından 18 puanla 17. sırada, küme düşme hattında kaldı.
BU SEZON 4. TEKNİK DİREKTÖR GELDİ
Sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu'nun dönemi de kısa sürdü. İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi. Kulüpte altyapı, gençlik ve gelişim sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan Arın'ın istifa etmesiyle takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi.
DEMİRBAKAN 2. KEZ ADANASPOR'DA
Geçen sezon da turuncu-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Coşkun Demirbakan'a, ikinci kez Adanaspor emanet edildi. Demirbakan, düşme hattındaki takımıyla ilk maçına 1 Mart Pazar günü İstanbulspor deplasmanında çıkacak. 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör, takımıyla geçen sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı.
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