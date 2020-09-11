Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncuları Umut Sözen ve Samican Keskin ile kaleci Goran Karacic'in sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.

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