Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir." denildi.

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