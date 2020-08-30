Adanaspor, Ozan Papaker'i transfer etti

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.

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