Adanaspor, Loret Sadiku'yu transfer etti
Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 22.01.2025 - 23:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:01
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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