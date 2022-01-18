Adanaspor, Jordan Ibe'tan sonra Sturridge'i de transfer ediyor

Jordan Ibe transferiyle ses getiren Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, ses getirecek bir transfere daha nokta koymak üzere. Turuncu-beyazlılar bir dönem Trabzonspor formasını da terleten Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı!

32 yaşındaki forvetle 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Adanaspor, İngiliz yıldızı en kısa sürede Türkiye'ye getirmek ve sağlık kontrollerinden geçirmek istiyor.

2019-20 sezonunda kısa bir süre Trabzonspor'da da koşturan 32 yaşındaki golcü daha sonra Avustralya ekiplerinden Perth Glory'ye transfer olmuştu. Sturridge bordo-mavili formayla çıktığı 16 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Wolwerhampton tarafından keşfedildikten sonra Manchester City ve Chelsea altyapılarında top koşturan Sturridge uzun yıllar Liverpool formasını da terletmişti. 32 yaşındaki futbolcu İngiltere A Milli Takımı formasını da 26 kez giyerken 9 gol kaydetti.