İlk 7 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, milli takım maçları nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 3 karşılaşmada istenen sonuçlar alınamadı.
İlk 4 maçta bir gol atmasına karşın kalesini gole kapayarak önemli bir başarıya imza atan turuncu-beyazlılar, son 3 maçta attığı 9 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü.
Adanaspor, iyi sonuçlar alarak puan sıralamasında üst sıralarda yer almak istiyor.
Teknik direktörü Yunus Murat Ceylan yaptığı açıklamada, her maça kazanmak için hazırlandıklarını söyledi.
Ligin ilk 4 maçında iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Lige iyi de başlamıştık. İyi başladığımız bir seriyi iyi bitiremedik. Düşüncemiz son 3 maçta 3 puandan fazlasını almaktı, maalesef olmadı. Giresunspor maçında takım iyi reaksiyon gösterdi. O maç mağlup olmamıza rağmen geleceğe dair çok ümit verdi. Reaksiyonları, mücadeleleri ve hırsları bizi mutlu etmişti. Aynı şeyi Tuzlaspor maçı için söyleyemeyeceğim. Gerekli önlemleri alacağız ve önümüzdeki maçlara daha hazır çıkacağız.
Ceylan, her zaman her maçı önde götüremeyeceklerine dikkati çekerek, "Bazen geri düşeceğiz bazen sonradan öne çıkacağız. Ama bir an önce skor alıp puan sıralamasında yukarılara yaklaşmak istiyoruz. Bu ligin ligin doğal akışı içinde olabilecek sonuçlar. Bazen form grafiğiniz yükselir bazen düşüş yaşayabilirsiniz. Bizim hedefimiz düşüşün çok kısa vadeli olması, bir an önce toparlayıp bunları skora yansıtabilmek." diye konuştu.
Sezon başından bu yana oynadıkları rakiplerden 6'sının puan sıralamasında ilk 7 sıra içerisinde olduğunu ifade eden Ceylan, şunları aktardı:
"Her takım iyidir benim gözümde. 'Bu maçı kesin kazanırız, rakip kolay.' gözüyle bakmıyorum. İnsan için en büyük tuzak budur. Futbolda hiç bir maçı oynamadan kazanamazsınız. Sert ve zorlu bir süreç oldu. Oyuncular fizik olarak da yıprandılar. Bir haftada oynadığımız 3 maç, kalitesi ve şiddeti yüksek maçlar olduğu için yıprandılar. Biz her maça, 'En önemli maçımız ilk maçımız.' mantalitesiyle hazırlanıyoruz. Balıkesirspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İnşallah iyi bir skor alıp geleceğiz."
TFF 1. Lig'in 8. haftasında, Balıkesirspor ile Adanaspor, 30 Ekim Cuma günü 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadında karşılaşacak.
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