Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.
Giriş: 31.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek bir araya geldi.
Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.
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