Adanaspor'da TFF 1. Lig'de kalma sevinci

Bu sezon turuncu-beyazlılar, 34 maçta 3 galibiyet ve 12 beraberlik alarak topladığı 21 puanla sezonu 17. sırada tamamladı, istediği başarıyı yakalayamadı.
Ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Akdeniz ekibinde, 13 yıl sonra TFF 2. Lig'de mücadele edecek olmanın üzüntüsü duyulurken, 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşandı.
Kararla, Osmanlıspor ve Eskişehirspor ile küme düşmekten kurtulan Adanaspor, TFF 1. Lig'de gelecek sezon güçlü kadro kurup işini sağlama almayı hedefliyor.
"ALDIKLARI BU KARARDAN DOLAYI KUTLUYORUM"
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, AA muhabirine, 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Sezonu istedikleri yerde bitiremediklerini ancak gelecek sezon bu duruma düşmeyi de istemediklerini dile getiren Akgül, şunları kaydetti:
"Yarışmacı bir ruhla kaybettik, küme düştük. Alınan karardan ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunu kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adanaspor bir daha böyle bir duruma gelmez, küme düşmeyiz. Önümüzdeki sezon için iyi bir takım kuracağız ve hazırlık yapacağız."
Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun oy birliği ile aldığı karara göre Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacağını açıklamıştı.
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